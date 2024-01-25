 وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن قلقها الشديد للوضع في غزة.. وتطالب بوقف إطلاق نار إنساني - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا تعرب عن قلقها الشديد للوضع في غزة.. وتطالب بوقف إطلاق نار إنساني

برلين- محمد مجدي
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 10:41 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 10:41 م

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك اليوم، بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، معربة عن قلقها الشديد بشأن الوضع اليائس للمدنيين في خان يونس.

وقال بيربوك في تصريحات اليوم، "هناك أيضا قواعد للحق في الدفاع عن النفس، وينطبق القانون الإنساني الدولي أيضا على مكافحة الإرهابيين. لذلك يجب على إسرائيل الامتثال لهذا بنفس الطريقة مثل جميع الدول الأخرى في العالم - حتى في بيئة صعبة حيث تخرق حماس جميع القواعد وتسيء استخدام الناس كدروع واقية".

وأضافت: "تحتاج إسرائيل بشكل عاجل إلى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتكييف عملياتها".

وأضافت أن مئات الآلاف من النازحين سعوا إلى الحماية في جنوب غزة بناء على تعليمات إسرائيلية - وخاصة في مؤسسات الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، مستدركة "لا يمكنهم فقط أن يذوبوا في الهواء".

وتابعت: "لهذا السبب لا تكفي الدعوة إلى مغادرة هذه الأماكن، ولكن هناك حاجة أخيرا إلى وقف إطلاق النار الإنساني - حتى يتم أيضا إطلاق سراح جميع الرهائن في نهاية المطاف".

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