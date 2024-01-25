ارتفاع كبير لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد تراجعها، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق عليه، بسبب تأثيرات أسعار فائدة التمويل العقاري على الطلب على المساكن.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المساكن ذات الوحدة الواحدة تراجعت في ديسمبر الماضي بنسبة 8% إلى ما يعادل 664 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 9% في نوفمبر السابق عليه إلى 615 ألف وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

كان محللون توقعوا ارتفاع المبيعات الشهر الماضي بنسبة 9.3% إلى ما يعادل 645 ألف وحدة سنويا، مقابل 590 ألف وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وجاءت الزيادة الشهرية في مبيعات المساكن الجديدة جزئيا بفضل النمو القوي في الشمال الشرقي حيث زادت المبيعات بنسبة 32% إلى ما يعادل 33 ألف وحدة سنويا، في حين زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 10.6% وفي الغرب الأوسط بنسبة 9.2%، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3.4%.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 413 ألف دولار للوحدة بتراجع نسبته 3% عن نوفمبر الماضي حيث كان السعر 426 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 13.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 479 ألف دولار للوحدة.