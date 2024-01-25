رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية الوضع الإنساني بغزة

بحث محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع هانكي برونز سلوت وزيرة الخارجية الهولندية، التي تزور رام الله حاليا، الوضع الإنساني بغزة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي.

ودعا اشتية الوزيرة الهولندية، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه فورا، وفتح جميع المعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف، مع التأكيد على نوعية المساعدات لا كميتها فقط.

كما دعا إلى تمكين الحكومة الفلسطينية والمنظمات الدولية من إيصال المساعدات والأدوية مباشرة من الضفة إلى غزة، مع التأكيد على ضرورة استعادة التيار الكهربائي وتأمين المياه فورا.

وأكد اشتية على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل هولندا وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، معتبرا أن الحل السياسي يجب أن يكون ضمن إطار دولي بعد فشل نموذج المفاوضات الثنائية خلال ثلاثين عاما.