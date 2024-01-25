مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة في قطاع ألعاب الكمبيوتر

تعتزم إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب، شطب 1900 وظيفة في مختلف قطاعات ألعاب الفيديو، بما في ذلك شركة أكتيفيجن بيلزارد التي استحوذت عليها العام الماضي مقابل 69 مليار دولار.



وفي رسالة عبر البريد الإكتروني للعاملين، اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، قال رئيس قطاع الألعاب في مايكروسوفت فيل سبنسر، إن عدد الوظائف التي تقرر شطبها يعادل حوالي 8% من إجمالي عدد العاملين في القطاع ويبلغ حوالي 22 ألف عامل.



وتنفذ شركات ألعاب أخرى، منها ريوت جيمز، عمليات شطب للوظائف.



وكتب سبنسر: "معا نضع الأولويات ونحدد المجالات المكررة، ونتأكد من أننا نسعى وراء أفضل فرص للنمو".



يأتي ذلك في لوقت الذي تنفذ فيه شركة بيلزارد إنترتينمنت تغييرا كبيرة في إطار خطة شطب الوظائف، وقد ألغت اللعبة المسماة أوديسي.



يأتي ذلك في حين وصلت القيمة السوقية لمايكروسوفت كورب أمس الأربعاء إلى 3 تريليونات دولار، في أحدث نموذج على مدى التفاؤل بين المستثمرين بأداء الشركة العملاقة المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم مايكروسوفت ارتفع بنسبة 3ر1% إلى 95ر403 دولار لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 3 تريليونات دولار.



وتعزز هذه الزيادة مكانة مايكروسوفت كواحدة من أكبر الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم.