نقل مباراة مودرن سبورت والأهلي من استاد القاهرة

أخطر مسؤولو مودرن سبورت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بنقل مواجهة الأهلى المقبلة إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولى بسبب أعمال الصيانة.

وكانت أعلنت الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى بأنها بصدد غلق الملعب الرئيسى لكرة القدم خلال الفترة من 1 وحتى 16 فبراير المقبل، وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال صيانة المضمار الخارجى للملعب الرئيسى (التراك الخاص بالملعب).

ويأتي الملعب البديل لفريق مودرن سبورت استاد السلام حيث الملعب الرئيسى للفريق استاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره الأهلي ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل على استاد السلام في تمام الساعة السابعة مساء.