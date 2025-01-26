محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يوجهان بحملات لإزالة الإشغالات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه اللواء عمر حنفي محافظ البحرالاحمر والدكتور اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، شرطة المرافق بعمل حملة لإزالة الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين لشارع مول العرب التجاري بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة، لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد مدير الأمن، مواصلة شن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بجميع مدن المحافظة دون تهاون أو تقاعس لتحقيق الانضباط للشارع بالبحرالاحمر، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين وحفاظاً علي المظهر الحضاري.

تأتي الحملة بهدف إعادة الانضباط فى شوارع المدينة ومنع الإشغالات غير القانونية وتحرير محاضر للمخالفين، واعتبار الشارع محور مروري من محاور المدينة يؤدي من والي شارع النصر.