غدا استئناف دخول المساعدات من معبر رفح البري

توقفت اليوم السبت أعمال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني عند معبر رفح البري نظرا لتعطل المعابر في كرم أبو سالم والعوجه من الجانب الإسرائيلي عن العمل بسبب الإجازة الأسبوعية.

وبلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي دخلت من معبر رفح منذ الأحد الماضي وحتى الجمعة قرابة 2000 شاحنة منها أكثر من 100 شاحنة وقود وغاز طهي.

وتتواصل الاستعدادات عند معبر رفح البري لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات صباح غدا الأحد، وتم تحضير أكثر من 200 شاحنة جاهزة للتحرك فور صدور تعليمات الجهات المختصة.

كما اصطفت سيارات الإسعاف المصرية في مواقعها أمام معبر رفح البري، ضمن حالة الاستعداد التي تنفذها الجهات الطبية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.