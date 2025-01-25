إنزاجي يسعى للفوز على ليتشي لتحقيق إنجاز تاريخي بالدوري الإيطالي

يسعى سيموني إينزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، إلى أن يصبح أسرع مدير فني في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق 200 فوز، وذلك في حال تحقيق فريقه الفوز على ليتشي غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مهاجم إيطاليا السابق حقق فوزه الأول كمدرب في الدوري الإيطالي حينما قاد لاتسيو للفوز على باليرمو 3/ صفر في أبريل عام 2016، لكن نجاحه وتألقه الكبير كان مع إنتر ميلان الذي تولى تدريبه في يونيو 2021.

وتحت قيادة إينزاجي حقق إنتر ميلان لقب الدوري في موسم 2023/2024 كما فاز بلقب كاس إيطاليا مرتين وكأس السوبر ثلاث مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023 حيث خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي.

ونجح إنتر ميلان في التعافي من بدايته السيئة هذا الموسم ودخل في سلسلة مباريات من دون هزيمة لـ15 مباراة وحقق خلالها الفوز في 12 مباراة ليبقى منافسا شرسا لنابولي المتصدر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي.

من جانبه يعاني ليتشي في محاولاته للهروب من منطقة خطر الهبوط بعدما تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام كالياري بنتيجة 1/4، مانحا بذلك فرصة مثالية لإينزاجي لتجاوز إنجازات مدربين عظماء في الدوري الإيطالي مثل ماسيمليانو أليجري وكارلو أنشيلوتي وفابيو كابيلو وجيوفاني تراباتوني ولوشيانو سباليتي من خلال تحقيق الفوز رقم 200 في 332 مباراة له.