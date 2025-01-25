عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو لم يعلن التزامه الكامل باتفاق غزة

انتقدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنه لم يعلن حتى الآن التزامه الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال مظاهرة في تل أبيب، مساء اليوم السبت، باستكمال الاتفاق بجميع مراحله والإفراج عن جميع الأسرى.

وقالت العائلات إنها لا يمكنها أن تتحمل امتناع نتنياهو عن الالتزام بتطبيق الاتفاق، وطالبته بالبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.

وتظاهرت العائلات والمتضامنون معها أمام وزارة الدفاع في تل أبيب حيث رفعوا لافتات عليها أسماء 90 أسيرا إسرائيليا، يقولون إنهم ما زالوا في غزة، وهو عدد يشمل الأحياء والأموات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه يتعهد بإعادة "جميع المختطفين" في قطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وفي 19 يناير الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ، بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ونُفذت اليوم السبت عملية التبادل الثانية ضمن الاتفاق، حيث أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات إسرائيليات وأطلق الاحتلال سراح 200 أسير فلسطيني من المحكومين بالمؤبد والأحكام العالية، بيد أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من شارع الرشيد في غزة للسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله كما يقضي الاتفاق، متعللا بأن المقاومة لم تفرج عن إحدى الأسيرات.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.