الغد: وفد من حماس يصل إلى القاهرة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المبعدين

أفادت فضائية «الغد»، بأن «وفدًا من حركة حماس، برئاسة موسى أبو مرزوق، وصل إلى القاهرة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ووصل 70 أسيرا فلسطينيا مبعدا أفرجت عنهم قوات الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى مصر.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «حافلتين تقلان 70 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات وصلت إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق الاحتلال سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس».

كما وصلت 3 حافلات تقلّ 114 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في حين وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.

وسلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، 4 مجندات أسيرات لديها للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أفرج الاحتلال عن 200 أسير فلسطيني من سجونه.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.