 مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 9:08 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 9:08 م

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2024-25.

ويلتقي ريال مدريد مع بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا الإسبانية.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتذيل فريق بلد الوليد الترتيب برصيد 15 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - رودريجر - فران جارسيا.

الوسط: إبراهيم دياز - تشواميني - سيبايوس - جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي - رودريجو جوس.


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