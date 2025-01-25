ارتفاع وفيات حادث السير الذي وقع بجنوب العريش إلى 3 أشخاص

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ارتفعت وفيات حادث السير الذي وقع جنوب مدينة العريش، إلى 3 وفيات؛ نتيجة وفاة طفلة أثناء إسعافها وهي "روان محمد يونس"، عمرها شهرين.

وأكدت مصادر طبية، أن مستشفى العريش أجرى الإسعافات اللازمة للمصابين في حادث السير جنوب العريش الذي وقع مساء الجمعة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين، وجرى إخراج بعض الحالات لانتهاء علاجهم واحتجاز آخرين لخضوعهم لعمليات جراحية.

وتتولى جهات النيابة المختصة التحقيق بالواقعة؛ للكشف عن ملابسات الحادث، وانتداب مهندس فني لمعاينة السيارة في موقع الحادث، وسؤال المصابين واستخراج تصاريح الدفن.