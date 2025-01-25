ضبط 30 أسطوانة غاز بمزرعة دواجن و5 أطنان ملح مجهولة المصدر في البحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد هدية وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير التجارة الداخلية، بشن حملة في مدينة دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان ملح داخل معمل منتجات ألبان بحيازة صاحب المعمل، بدون الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدره.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 أسطوانة غاز منزلي داخل مزرعة دواجن لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وكانت الحملة برئاسة مصطفى فريج مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، فيما تستمر الحملات ضد المتلاعبين والمخالفين بالبحيرة.