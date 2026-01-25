ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، استضافت القاعة الدولية ندوة بعنوان «الكتاب الصوتي.. لماذا الآن؟»، وذلك تحت محور «تجارب ثقافية – البرنامج المهني».

أدارت الندوة فاطيمة عباس، مستشار النشر بمنصة «FALA»، وشارك فيها كل من المهندس علي عبدالمنعم المدير التنفيذي لمنصة ArabBookVerse، وكيفين ستيلويل رئيس الإنتاج والتوزيع المستقل بشركة John Marshall Media، وبابلو أليخاندرو مدير العلاقات وخدمات الناشرين بشركة Bookwire، وأحمد زكي المدير التنفيذي لمنصة «أقرأ لي».

وتناولت الندوة أهمية الكتاب الصوتي في جذب شريحة واسعة من المتابعين، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنوع أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال كيفين ستيلويل، إن سوق الكتاب الصوتي تشهد ازدهارًا ملحوظًا، وتمثل فرصة حقيقية للمؤلفين، مؤكدًا ضرورة اهتمام جميع المؤلفين بإنتاج نسخ صوتية من أعمالهم لما توفره من انتشار أوسع، لا سيما مع التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن جودة الإنتاج تعد العنصر الأهم في نجاح الكتاب الصوتي، حيث تسهم المؤثرات الصوتية وتقنيات السرد في تعزيز ارتباط المستمع بالعمل الأدبي.

من جانبه، أكد المهندس علي عبدالمنعم أن الكتاب الصوتي يحمل بعدين رئيسيين، الأول ثقافي لارتباطه بشريحة كبيرة من الشباب، والثاني اقتصادي كونه يمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا للمؤلفين وصناعة النشر بشكل عام.

وأوضح أن الكتاب الصوتي يعد حلًا مثاليًا لجذب الأجيال الشابة والجمهور الذي لا يجد وقتًا كافيًا للقراءة التقليدية، إذ يتيح الاستماع إلى المحتوى أثناء التنقل أو أداء المهام اليومية.

وأشار إلى أن صناعة الكتاب الصوتي في المنطقة العربية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدًا أن نجاحها يعتمد على جودة السرد والأداء الصوتي.

بدوره، شدد بابلو أليخاندرو على أن الكتاب الصوتي لم يعد مجرد نسخة مكمّلة للكتاب الورقي، بل أصبح قطاعًا مستقلًا له جمهوره ومتابعوه.

وأكد أن الصوت يُعد أسرع وسيلة لتجاوز الحدود الجغرافية، موضحًا أن توزيع الكتب الصوتية عبر المنصات العالمية يمنح الناشرين المحليين فرصة الوصول إلى ملايين المستمعين حول العالم بسهولة أكبر.

وحذر من إهمال جودة الصوت، مشيرًا إلى أن تجربة استماع سيئة قد تتسبب في خسارة كتاب جيد، داعيًا إلى الاعتماد على تقنيات تسجيل متقدمة وتوزيع ذكي لضمان أفضل تجربة للمستمع.