أمريكا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف منزل بسبب عاصفة شتوية شديدة

تسببت عاصفة شتوية شديدة في أمريكا في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص، قبل وصولها المرتقب إلى نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وتعد ولايات ميسيسيبي ولويزيانا وتكساس من بين الولايات الأكثر تضررا، حيث تأثر نحو 730 ألف منزل بانقطاعات الكهرباء على مستوى البلاد، وفقاً لموقع (باور أوتاج.يو إس).

وبحسب السلطات، يواجه ما يقرب من 190 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - اضطرابات ناجمة عن واحدة من أسوأ العواصف الشتوية التي تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تمتد العاصفة على مسافة تقارب 3000 كيلومتر، من نيو مكسيكو في الجنوب الغربي إلى ولاية مين في الشمال الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة مدينة نيويورك اليوم الأحد، في حين أعلنت العديد من الولايات حالة الطوارئ.

كما تسببت الظروف الجوية القاسية في حدوث فوضى للمسافرين مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.