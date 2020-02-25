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اليمن تؤكد خلوها من فيروس كورونا حتى الآن

علم اليمن
علم اليمن
عدن - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:18 م

أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية اليمني الدكتور علي الوليدي، خلو البلاد حتى الآن من فيروس كورونا.

وقال الوليدي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء- "إن جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن يأتي في إطار الاستعدادات لأي طارئ والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها".

ونفى الإشاعات التي يروج لها البعض من أن اليمن ستستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد، مؤكدا أن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان.

ودعا الوليدي جميع المواطنين للإسهام الفاعل في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الهادفة للحفاظ على صحة المجتمع وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام.


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