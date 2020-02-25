«مصر الجديدة»: لم نتلق أى عروض لتطوير الشركة وسنضع خطة بديلة

حياة حسين:

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان، أن أحدا لم يتقدم للحصول على عقد إدارة وتطوير الشركة، أمس الأول الأحد، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة بديلة لتطوير الشركة سيتم الإعلان عنها فى الوقت القريب.

وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أمس، أنها تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للتطوير لتطبيقها فى السنوات المقبلة.

وانعكس بيان الشركة على سعر السهم أمس سلبا، والذى انخفض فى النصف الأول للتعاملات بنحو 10%، وأغلق على تراجع بنسبة ؟؟؟؟؟.

كانت مصر الجديدة أعلنت أن الموعد النهائى لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات المتقدمة للمشاركة فى الإدارة هو 23 فبراير 2020.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال فى يونيو الماضى، أنه سيتم تنظيم «مزايدة محدودة» لاختيار المستثمر الذى سيتولى إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على أن يحصل المستثمر الفائز على مكافأة كمقابل للإدارة يتم تحديدها فى العقود بجانب شرائه حصة نسبتها 10%.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أشار فى تصريحات صحفية فى شهر أكتوبر الماضى، تعليقا عن انتهاء المدة الأولى لتلقى طلبات المشاركة فى التطوير فى 14 من الشهر ذاته دون تقدم أحد، إلى أنه سيتم بيع نسبة تصل إلى 25% من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشيرا إلى مد الفترة المحددة لتلقى طلبات الشركات المهتمة بشراء حصة 10% من أسهمها.

واختارت شركة مصر الجديدة تحالف يتكون من بلتون المالية القابضة وبنك الإمارات دبى لإدارة طرح الحصة الـ 25% بالبورصة.

ودعت الشركة، التى تتبع القابضة للتشييد والتعمير، شركات الاستثمار الخاص أو التحالفات المكونة من شركات استثمار خاص ومطورين عقاريين للتقدم بعروضهم لتولى إدارة الشركة، شرط تملك نسبة 10% من الأسهم كجزء من عملية بيع الأسهم، وسيتم طرح النسبة الباقية من الـ25% فى طرح ثانوى بالبورصة.

وتتضمن عملية البيع عرض 10% من أسهم الشركة على مستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى، أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى على أن يقوما بالاستثمار فى الشركة وإدارة عملياتها اليومية.

ووافق مساهمو مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى أغسطس الماضى، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على إسناد إدارة الشركة للقطاع الخاص.

وبحسب تقارير صحفية سابقة فإن 8 شركات منها «إعمار» و«سوديك» و«بى بى بارتنرز» و«أوراسكوم للتنمية»، أبدت اهتمامها بإدارة مصر الجديدة.

وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة المصرية.

واشترت شركات السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وبالم هيلز للتعمير، وبى بى أى بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان للتطوير العقارى، كراسة الشروط الخاصة بالمشاركة فى إدارة مصر الجديدة للإسكان لكنها لم تتقدم بأى عروض.

وفى نوفمبر الماضى، أعلنت الشركة الجدول الزمنى ل تسلم عروض المشاركة فى الإدارة، ليبدأ اعتبارا من 25 نوفمبر الماضى شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمى العرض فى مقر الشركة، على أن يكون آخر موعد لتلقى استفسارات مقدمى العروض يوم 10 ديسمبر.

وفى مطلع الشهر الحالى، قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير: إنه تقرر مد فترة عقد الشريك الاستراتيجى المنتظر اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات.