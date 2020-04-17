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ارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية يدفع الأسهم إلى التراجع

نيويورك - د ب أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:55 م

تسارعت وتيرة تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 23 نقطة أساس، مما أجج المخاوف من إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة أسعار الفائدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر سهم شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا بنسبة 9ر7% ليفقد مكاسبه خلال العام الحالي.

كما تراجع سعر سهم شركة أرك أنوفيشن إي.تي.إف بنسبة 16% خلال 4 أيام من التراجع المطرد. وفقد سهم بيلتون إنترأكتيف 20% من قيمته خلال الفترة نفسها، كما سجل سهم شركة زووم فيديو كوميونيكشنز التي تمتلك تطبيق مؤتمرات الفيديو كونفرانس زوم أطول فترة تراجع مستمرة ليصل إلى أقل مستوى له منذ شهرين.

وبعد ضعف الاكتتاب على سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات اليوم بلغ العائد على السندات العشرية أكثر من 5ر1% لأول مرة منذ عام وهو أدى إلى تراجع أسعار الأسهم الأمريكية التي كانت قد حققت مكاسب قياسية خلال العام الماضي.

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