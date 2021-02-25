 قيرغيزستان تسجل 66 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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قيرغيزستان تسجل 66 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 9:31 ص

سجلت قيرغيزستان 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 86 ألفا و91 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" -وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قرغيزستان- أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ليصل إجمالي إلى الوفيات 1463 حالة، وتسجيل 68 حالة شفاء تام، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 83 ألفا و6 حالات.

ووفقا للبيانات الرسمية، يتلقى 358 مريضًا في هذه الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، منهم 18 مريضاً في حالة حرجة.


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