الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ويكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30% تقريبا )، مع تكون شبور مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه 1.75 مترا إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

الاسكندرية 19 11

وادى النطرون 19 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 21 10

بورسعيد 21 13

دمياط 20 12

الزقازيق 21 11

المنصورة 20 10

الاسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

نويبع 22 14

طابا 21 13

كاترين 17 05

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 18 09

بنى سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

ادفو 25 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 23 10

شلاتين 25 15

ابو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

مكة 30 18

المدينة 23 13

الرياض 20 08

المنامة 21 16

ابوظبى 29 20

الدوحة 24 17

الكويت 20 08

دمشق 17 03

بيروت 19 15

عمان 15 04

القدس 13 06

غزة 19 10

بغداد 20 06

مسقط 28 22

صنعاء 24 11

الخرطوم 29 16

طرابلس 17 12

تونس 18 07

الجزائر 17 06

الرباط 18 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 10 07-

اسطنبول 09 01

اسلام اباد 26 16

نيودلهى 31 16

جاكرتا 29 25

بكين 10 03-

كوالالمبور 36 23

طوكيو 12 05

اثينا 15 08

روما 20 06

باريس 16 07

مدريد 17 07

برلين 18 07

لندن 12 03

مونتريال 04 11-

موسكو 05 04

نيويورك 07 01-

واشنطن 10 02

نواكشوط 32 19

اديس ابابا 24 09