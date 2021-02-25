قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن سياسية الوزارة تحقيق العدالة الاجتماعية والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى تحقيق السياسة من خلال ميكنة المنظومة بالكامل مركزيًا ومحليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تطبق آليات المساءلة والشفافية من خلال التظلم المميكن، موضحًا أن المواطن بإمكانه الدخول على موقع تكافل وكرامة من منزله وإدخال البيانات بالرقم القومي، للاستعلام عن أحقيته للمعاش وتقديم الشكوى من خلال نفس الرابط.

وأشار إلى أن «الرد على شكوى المواطن يتم إلكترونيًا في ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا، وفي ظل سياسة الدولة لتطبيق الشفافية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أن الشكل التقليدي لاستقبال الشكاوى داخل الإدارات والوحدات موجود.

ولفت مدير العمليات الميدانية لتكافل وكرامة بوزارة التضامن إلى أن نسبة الشكاوى والتظلمات بشأن البرنامج زادت خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن نسبة الرد عليها بلغت 95% ببعض المحافظات.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة إلكترونية، أتاحت من خلالها أن يستعلم المستفيد من المنزل عن مختلف المعلومات التي يرغب في معرفتها، توفيرًا للوقت ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث يتم إجراء الاستفسارات، وتقديم الشكاوى بشأن الطلبات المرفوضة من قبل المتقدمين للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وكذلك طلبات الرفض.