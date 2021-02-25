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سجل متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس بالبنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد عن سعره بالأمس.

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي أن سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو بلغ 19 جنيهًا للشراء و19.18 للبيع، فيما سجل الجنيه الاسترليني 22.07 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية.. فقد سجل الدينار الكويتي 48.88 جنيه للشراء 51.99 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدينار البحريني 40.38 جنيه للشراء و41.72 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 39.67 جنيه للشراء و40.85 جنيه للبيع والريال القطري 4 جنيهات للشراء و4.31 جنيه للبيع، والدينار الأردني 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.