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حبس 4 عاطلين لاتجارهم فى المخدرات بالسلام

محمد أبوعوف
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:42 ص

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أكدت قيام أحمد.إ، طارق.ع عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على العملاء، متخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتِيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش زنة نحو ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ٤٠٠ جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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