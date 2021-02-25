مقتل رجل أمن في توترات بجنوب شرقي إيران

أعلن مسؤول محلي إيراني مقتل رجل أمن خلال إحباط هجوم على مخفر، وذلك ضمن توترات تشهدها محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن حاكم مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان أبوذر مهدي نخعي، القول، إن قوى الأمن الداخلي أحبطت هجوما قام به مسلحون بأسلحة خفيفة وقنابل يدوية على مخفر كورين وقلعة بيد في زاهدان "بذريعة التضامن مع قتلى سقطوا حسب زعمهم بنيران القوى الأمنية في مخفر شمسر بمدينة سراوان الحدودية".

ولقي أحد أفراد قوى الأمن الداخلي حتفه خلال الحادث.

يأتي هذا بينما ذكرت وسائل إعلام معارضة أن الاحتجاجات تواصلت في معظم أنحاء المحافظة، وسط انتشار أمني واسع، احتجاجا على ما تردد أنه مقتل عشرة من ناقلي الوقود على يد عناصر من الحرس الثوري.

وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض أن مراهقا قتل أيضا برصاص الأمن مساء أمس.