اليابان توسع نطاق عقوباتها على روسيا

قررت الحكومة اليابانية، توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا، بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا، وفقا لما ذكرته اليوم السبت، وكالة تاس الروسية.



وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، عن العقوبات الجديدة خلال اجتماع قادة مجموعة الدول السبع أمس الجمعة، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.



وذكرت تاس أن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول الأفراد والمنظمات والمؤسسات المالية الروسية، وتوسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.



وتشمل العقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.