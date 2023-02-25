وزير الري: جار تحديث أجهزة التشغيل والتحكم في بوابات قنطرة الصالحية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه جارٍ تنفيذ أعمال صيانة بقنطرة حجز الصالحية؛ بعد المعاينة والدراسة، التي أظهرت صعوبة في عمل الموازنات المائية، الأمر الذي يستلزم تغيير وإحلال نظام التشغيل الحالي بنظام أحدث لزيارة مرونة عملية التشغيل وتحسين عملية التحكم في إمرار التصرفات.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل صيانة ودهان بوابات القنطرة، وتوريد وتركيب أجهزة تشغيل كهروميكانيكية جديدة للبوابات، وصيانة مصدري التغذية الكهربائية الدائم والاحتياطي، وتوريد وتركيب لوحات التشغيل والتحكم في بوابات القنطرة، وتركيب كابلات جديدة.

وقال وزير الري، في بيان صحفي اليوم السبت، إن أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للإحلال والتجديد تهدف لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أية قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر.

وتقع قنطرة حجز الصالحية على الكيلو ٧٥ على ترعة الإسماعيلية وتتكون من: ٥ فتحات ببوابتين رأسيتين وونش يعمل يدويا وكهربائيا لرفع البوابات. وهي تحجز المياه لتغذية قنطرتي فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة التي تخدم زمام حوالي ١٩٠ ألف فدان بالإدارة العامة لري الصالحية بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات، كما تضم القنطرة كوبري علوي حمولة ٧٠ طنا، وهويس ملاحي بعرض ١٧ مترا وطول ١١٦ مترا.