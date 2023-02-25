الأرصاد تنوه لارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد مزيدا من الاعتدال والاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» عبر فضائية «سي بي سي» مساء الجمعة، أن طقس السبت سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 21 درجة مئوية، و19 درجة على السواحل الشمالية.

وأشار إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظات الصعيد، موضحا أن العظمى تصل إلى 27 درجة مئوية، محذرا من تخفيف الملابس الشتوية، إذ إن ساعات الليل المتقدمة؛ تشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع؛ سوف تتجاوز 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لتحل موجة دافئة مائلة للحرارة خلال فترات النهار، على المحافظات كافة، شديدة البرودة خلال فترات الليل.