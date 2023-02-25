أوكرانيا ترفض مزاعم موسكو حول هجوم مرتقب على ترانسنيستريا

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رفضت كييف، المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تعتزم غزو جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة: "نحن نحترم سيادة مولدوفا"، منتقدا اتهام موسكو بأنه لا أساس له من الصحة.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من اتهام روسيا كييف بالتخطيط لغزو المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حذرت وزارة الخارجية الروسية أيضا، الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخرى من اتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر.

كما رفضت مولدوفا بشكل متكرر مزاعم موسكو التي لا أساس لها.

وقالت وزارة الدفاع في مولدوفا يوم الجمعة، إنه لا توجد تهديدات للأمن العسكري" في ترانسنيستريا.

ومع ذلك، حذر القادة السياسيون في مولدوفا، وعلى رأسهم الرئيسة المؤيدة لأوروبا مايا ساندو، مؤخرا من محاولات انقلاب محتملة في مولدوفا من قبل روسيا.

وتمركز الجنود الروس في ترانسنيستريا، التي انفصلت عن مولدوفا والحدود مع أوكرانيا، منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجيش الروسي سيدافع عن الروس في المنطقة و"قوة حفظ السلام" الروسية ومستودع كوباسنا وقوة الحراسة التابعة له.

وأضافت الوزارة أن "أي عمل يهدد أمنهم سيعتبر هجوما على الاتحاد الروسي وفقا للقانون الدولي".