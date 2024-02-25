رئيس البرلمان التركي: مصير نتنياهو سيكون المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن قورتولموش تصريحه الذي جاء خلال عودته على متن طائرة بعد مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث شدد على أنه "حتى الدول الراغبة في دعم إسرائيل لم تعد قادرة على التعبير عن أصواتها بقوة كما كان من قبل".

وأعرب عن اعتقاده بأن "القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قرار مؤقت ضد إسرائيل".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى سقوط أكثر من 30 ألف مدني خلال 5 أشهر في غزة 75% من أطفال ونساء، مؤكدا أن "المجزرة الوحشية التي أطلق فيها نتنياهو وعصابته النار وقتلوا حتى الأغنام على الطريق، وصلت إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتصورها ولا أن يدافع عنها".

ولفت في هذا الإطار إلى تكرار نتنياهو تهديد اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، مشددا أن "التهديد بقتل اللاجئين إلى رفح وعدم تركهم أحياء" قاد نتنياهو إلى طريق مجهول.

وأوضح أن نتنياهو دخل في طريق لا رجعة منه، مضيفا: "نأمل أنه بعد هذه المحاكمات في محكمة العدل الدولية، سيتم محاسبة ومعاقبة نتنياهو وكبار مجرمي الحرب كحال (زعيمي صرب البوسنة) رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش في المحكمة الجنائية الدولية".