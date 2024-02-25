 نيميجن يسقط سبارتا روتردام بثنائية في الدوري الهولندي - بوابة الشروق
الأحد 25 فبراير 2024 1:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نيميجن يسقط سبارتا روتردام بثنائية في الدوري الهولندي

د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:20 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 1:20 ص

انتزع نيميجن فوزا ثمينا أمام ضيفه سبارتا روتردام بنتيجة 2/صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

احتاج نيميجن أربع دقائق فقط لحسم الأمور لصالحه حيث تقدم بهدف أول سجله ديرك بروبر في الدقيقة 32.

وأضاف كالفين فيردونك الهدف الثاني في الدقيقة 36.

رفع نيميجن رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سبارتا روتردام عند 29 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، اكتسح بي إس في أيندهوفن مضيفه زفوله بنتيجة 1/7، كما سقط فالفيك أمام ضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة صفر/1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك