نيميجن يسقط سبارتا روتردام بثنائية في الدوري الهولندي

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انتزع نيميجن فوزا ثمينا أمام ضيفه سبارتا روتردام بنتيجة 2/صفر مساء السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

احتاج نيميجن أربع دقائق فقط لحسم الأمور لصالحه حيث تقدم بهدف أول سجله ديرك بروبر في الدقيقة 32.

وأضاف كالفين فيردونك الهدف الثاني في الدقيقة 36.

رفع نيميجن رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سبارتا روتردام عند 29 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، اكتسح بي إس في أيندهوفن مضيفه زفوله بنتيجة 1/7، كما سقط فالفيك أمام ضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة صفر/1.