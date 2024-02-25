قال وليد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنّ 150 مليار دولار سيتم ضخها على مدار خمس سنوات ضمن المرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، أن الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الساحل الشمالي بشكل كامل تمتد حتى عام 2052.

وأوضح أن هذه الخطة تشمل ست مدن، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منها وهي مدينة العلمين الجديدة، ثم الجزء الأول من رأس الحكمة، ويلي ذلك النجيلة والضبعة الجديدة والسلوم الجديدة.

وفسر سبب ضخ 10 مليارات دولار خلال أسبوع و14 مليارا بعد شهرين، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بخطوة معينة، قائلًا إن الأمر راجع إلى بنود الاتفاق الذي تضمن تقسيم الأموال على ثلاث مراحل والتي تشمل 11 مليار دولار قيمة الوديعة و10 مليارات خلال أسبوع و14 مليارًا بعد شهرين.

وأشار إلى أنّ قيمة الوديعة سيتم تحويلها بالسعر الحالي للدولار في البنك المركزي، وهي أموال جاهزة للبنك ومتاحة للاستخدام في أي وقت.

والجمعة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.