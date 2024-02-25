مفوض الأونروا: لا يزال من الممكن تجنب المجاعة بغزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة في قطاع غزة إذا توفرت ما وصفها بالإرادة السياسية الحقيقية.



وأضاف لازاريني، خلال مؤتمر صحفي، أن دعوات الوكالة لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها ولقيت آذانا صماء، وفق تعبيره.



وأكد المفوض العام أن آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي.



وتواجه أونروا عجزا قدره 450 مليون دولار من ميزانية قدرها 880 مليون دولار في الوقت الذي تواجه فيه أكبر أزمة إنسانية تشهدها المنظمة في تاريخها الممتد لـ 75 عاما.



وفي يناير الماضي، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 30 ألف موظف يعملون لدى الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.



وعلى إثر تلك المزاعم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا و15 دولة أخرى أنها ستعلق التمويل حتى معرفة نتيجة تحقيق رفيع المستوى أمر به أمين عام الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق في أوائل مارس المقبل.