الآلاف في إسرائيل يتظاهرون من أجل التوصل إلى صفقة للمحتجزين وضد نتنياهو

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تظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن إسرائيلية، مساء السبت، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية وضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وهتف ضابط احتياط، كان قد أصيب في الحرب الحالية على غزة، في أكبر تجمع في مدينة تل أبيب الساحلية "أدعو الحكومة الأكثر فشلا في تاريخ (إسرائيل): إلى الاستقالة!".

وحمل المشاركون في الاحتجاج في تل أبيب لافتات كتب عليها “أنت القائد! أنت الملام!".

ويوجه عدد متزايد من المنتقدين اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة البلاد للفترتين التي سبقت وبعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى على منطقة غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويتهم المنتقدون نتنياهو بإخضاع كل شيء لمصلحته السياسية عند اتخاذه قرارات مهمة.

وفي تل أبيب، حاولت مجموعة من معارضي الحكومة إغلاق طريق سريع.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، بحسب تقارير إعلامية.

ونظمت مسيرات إضافية يوم السبت في القدس وحيفا وبئر السبع وفي قيسارية أمام فيلا خاصة لنتنياهو.

يشار إلى أن مصير أكثر من 130 محتجزا متبقين أخذهم مقاتلون في قطاع غزة يؤثر بشدة على المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يزال نحو 100 منهم على قيد الحياة.

وتجري حاليا مفاوضات غير مباشرة مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتم في نوفمبر الماضي إطلاق سراح ما مجموعه 105 من بين أكثر من 250 محتجزا خلال هدنة في الحرب على غزة.