منتسبو حرس المنشآت في ليبيا يغلقون الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد

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أعلن منتسبو حرس المنشآت في ليبيا، اليوم الأحد، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد.

وقال منتسبو حرس المنشآت، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "ليبيا الاحرار" على صفتخا بموقع "فيسبوك": "أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى".

وطالبوا رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.

يشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 2ر1 مليون برميل في اليوم.