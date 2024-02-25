بني سويف تستقبل 66 سائحا على متن باخرة أثناء رحلتها من القاهرة إلى أسوان

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية "داركم" (فندق عائم)، خلال رحلتها من القاهرة إلى أسوان، وعلى متنها 66 سائحا من "إنجلترا، كندا، النمسا".

وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحيا، أثناء توقف الفوج بالمحافظة، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل؛ للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأعرب السياح عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في المحافظة، كما حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية لتوثيق زيارتهم لبني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم، وتوفير التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة، خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.