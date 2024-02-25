إندونيسيا: وزارة الشئون الدينية تعد مساعدات لألفي مسجد في 2024

تعد وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لتوزيع أموال مساعدات لتجديد ما يصل إلى ألفي مسجد ومصلى، خلال 2024 في إطار برنامج يستهدف تعزيز دور العبادة الشاملة.

وقال مدير الشئون الإسلامية بالوزارة، أديب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأحد "لقد قمنا بالفعل بصرف أموال المساعدات للمرحلة الأولى من برنامج المسجد الصديق 2024 في يناير".

وأوضح أديب أن الوزارة تستهدف توزيع أموال المساعدات التي تبلغ 15 مليون روبية (961 دولار أمريكي ) و10 ملايين روبية (641 دولار أمريكي) لكل مسجد ومصلى، على الترتيب، في محاولة لمساعدتهم على تحسين أدواتهم ومعداتهم.

وقال إنه من المتوقع أن تشجع هذه الأموال مديري المساجد والمصليات على تمهيد الطريق لتحقيق الهدف في أن تصبح دور العبادة صديقة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والبيئة والتنوع والفقراء والمسافرين.

وأضاف أن "هذا البرنامج من المتوقع أن يدعم تجديد المساجد على أمل إنشاء دور عبادة تتبنى الإدارة الاحترافية ، وتلتزم بنظرة معتدلة للفهم الديني وأن يكون لديها أنظمة صديقة للبيئة وتكون قادرة على تمكين جماعة المصلين فيها".

يشار إلى أن إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين.