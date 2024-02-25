قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ معارض أهلا رمضان تقوم على شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «ten»، اليوم الأحد، أنّ المنافذ تتيح السلع بتخفيضات تتراوح بين 10 و30%، موضحًا أن هذه المعارض تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أنّ كل محافظة يتواجد بها ما بين ثلاث وخمس منافذ أساسية، بخلاف عدد كبير من الشوادر وكذلك العربات المتنقلة، بما يساهم في توفير السلع لأقرب نقطة من كل مواطن.

وشدد على أهمية هذه الجهود في التكامل مع جهود الدولة بمختلف هيئاتها سواء عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال أكثر من 1300 مجمع استهلاكي، وكذلك منافذ وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا في الفترة المقبلة، لا سيما مع الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار في السوق الموازية.