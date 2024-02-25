كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن بدأ النادي مفاوضات تجديد عقد قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، موضحا رأيه في مسألة التفاوض مع الأهلي لضم لاعبيه.

تحدث هشام نصر عبر برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس» عن التفاوض مع الأهلي لضم اللاعبين، قائلًا:" أعتقد أن هذا صعب، ولكن ما أنادي به هو الاحترام المتبادل في التعاقدات، فلا يصح أن أفاوض لاعبا لديك بطريقة غير جيدة".

أكد هشام نصر:" بدأنا مفاوضات تجديد عقد شيكابالا".

أتم هشام نصر:"كنت داعما لصفقة عبد الله السعيد فالحكم بالعطاء وليس السن".