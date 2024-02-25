رئيس دفاع النواب: رسوم استخراج جواز السفر العادي تتخطى 1000 جنيه

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل قانون رقم 97 لعام 1959 فيما يخص جوازات السفر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المشروع تضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة 8، والخاصة بتعديل رسم الحصول على حواز السفر، في ضوء الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تقديم وثائق السفر.



ونوه بأن «كل المستلزمات الخاصة بجواز السفر يتم استيرادها من الخارج»، مشيرًا إلى أن «الأمر تطلب إجراء تعديلات خاصة بالجواز؛ لتأمينه وتحقيق المزيد من الضمانات، لعدم تزييف تلك الوثيقة».



وأشار إلى تعديل القيمة من 250 جنيهًا بما لا يجاوز 1000، متوقعًا أن تتخطى التكلفة الإجمالية لاستخراج جواز السفر العادي 1000 جنيه، بعد إضافة مجموعة من الرسوم الأخرى التي أقرتها قوانين سابقة.



ولفت إلى أن «جواز السفر المستعجل يُستخرج في نفس اليوم برسوم أعلى من الـ1000 جنيه»، موضحًا أن استخراج جواز السفر العادي يستغرق حوالي أسبوعًا.



ووافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.



وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.