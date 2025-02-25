 الأولى منذ 17 عاما.. وفد من منظمة الطيران المدني الدولي يزور دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأولى منذ 17 عاما.. وفد من منظمة الطيران المدني الدولي يزور دمشق

دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 2:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 2:47 م

وصل وفد من منظمة الطيران المدني الدولي إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الأولى منذ 17 عاما.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن " وفد من منظمة الطيران المدني الدولي برئاسة محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة هي الأولى منذ عام 2008".

وعاد مطار دمشق الدولي للعمل في السابع من يناير الماضي بعد شهر من سقوط النظام.

وقدمت دولة قطر معدات لإعادة تشغيل المطار وتهبط في مطار دمشق الدولي عدة شركات تابعة لدول قطر وتركيا والأردن تقل سوريين يقيمون في تلك الدول أو بلاد الاغتراب .

وتوجد في سوريا خمسة مطارات يعمل منها حاليا فقط مطار دمشق الدولي.

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