استشهاد 59 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، المعلومة هوياتهم، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، إلى 59 شهيداً، من بين بينهم 38 شهيداً من غزة.

ونوه في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال يواصل إخفاء عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة».

وأشار إلى ارتفاع عدد الشهداء في سجون الاحتلال، مع الإعلان عن استشهاد المعتقل مصعب هنية من غزة يوم أمس، والذي ارتقى في الخامس من يناير 2025.

وأوضح أن «الشهيد المعتقل هنية، هو الشهيد الـ296 بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967».

ولفت إلى أن «مصعب هو الشهيد الـ68 من بين صفوف الأسرى المحتجزة جثامينهم، من بينهم 57 منذ بدء حرب الإبادة، فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري».