مساعٍ إسرائيلية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة دون إنهاء الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس، بحيث يتم الإفراج عن دفعات جديدة من المحتجزين دون التفاوض حالياً على إنهاء الحرب.

وذكرت أن الوسطاء يجرون اتصالات مع إسرائيل وحماس؛ سعياً لحل الأزمة الناجمة عن قرار إسرائيل تعليق الإفراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك فيما أعلن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أنه سيزور المنطقة هذا الأسبوع للتفاوض بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما يوم الأربعاء- للتفاوض على ذلك، نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن».

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة «حماس» أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى.

وقال متحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن «عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره».

وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين في غزة)».