العراق يوقع إتفاقا مع بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير 4 حقول نفطية

وقع العراق وشركة بريتش بتروليوم البريطانية، اليوم الثلاثاء إتفاقا لتأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة في شركة نفط الشمال بمحافظة كركوك /250كم شمالي بغداد /.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ونائب رئيس الحكومة وزير النفط حيان عبد الغني حضرا مراسم التوقيع بعد إتفاق مع شركة بريتش بتروليوم بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية بضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية الى لندن لضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي.

وأوضح البيان أن هذا الاتفاق تم بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي.

ويشتمل الاتفاق على تطوير حقول كركوك الأربعة الرئيسة وهي كل من (باي حسن، وكركوك وجمبور و خباز) بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميجا واط لتحقيق اهداف هذا المشروع الاستراتيجي المتكامل.