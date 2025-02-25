كتلة الاتحاد المسيحي الألماني تؤيد بقاء ميرتس رئيسا بموافقة 98% من الأعضاء

بأغلبية ساحقة، أيدت الكتلة البرلمانية الجديدة للاتحاد المسيحي الألماني اختيار فريدريش ميرتس رئيسا لها لفترة ولاية جديدة.

وخلال الجلسة التأسيسية للمجموعة البرلمانية الجديدة لحزبي الاتحاد المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي يتزعمه ميرتس) وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حصل مستشار ألمانيا المحتمل على موافقة 98%، وذلك حسبما أفادت مصادر في الكتلة.

وأدلى 205 نائب في الكتلة بأصواتهم في اختيار الرئيس الجديد للكتلة، حيث أعطى 201 نائب موافقتهم على استمرار ميرتس - 69 عاما في هذا المنصب مقابل أربعة نواب صوتوا بالرفض.

يشار إلى أنه في أول انتخاب له كزعيم للكتل البرلمانية في منتصف فبراير 2022، كان ميرتس حصل على تأييد 5ر89% من الأعضاء. وبعد مضي سبعة شهور، وخلال التصويت لتأكيد هذا الاختيار، وهو التصويت الذي تفرضه اللائحة الداخلية، حصل ميرتس على تأييد 87%.

ويستثني الاتحاد المسيحي الممتنعين عن التصويت من نتائج الاقتراع.

وكان ميرتس تولى منصب زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في الفترة بين عام 2000 و عام 2002.