آلاف في براتيسلافا يتظاهرون دعما لأوكرانيا رغم توقف الحكومة عن الإمدادات لكييف

خرج آلاف الأشخاص يوم الثلاثاء في شوارع براتيسلافا للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الرابعة للحرب الروسية ضدها، رغم أن حكومتهم أوقفت إمداداتها إلى كييف.

كما تجمع المتظاهرون المؤيدون لأوكرانيا احتجاجا على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، القومي اليساري، الذي أعلن وقف الإمدادات الطارئة للكهرباء إلى أوكرانيا، بحجة أن كييف تعيق وصول النفط الروسي إلى سلوفاكيا. وطالب المتظاهرون فيكو بالاستقالة.

ونظمت المسيرة بمناسبة الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية في 24 فبراير 2022. ورفع المتظاهرون الأعلام الأوكرانية والسلوفاكية والأوروبية وهتفوا بـ "المجد لأوكرانيا".

وعندما مرت المسيرة التضامنية بجوار السفارة الروسية، سُمعت هتافات تطالب السفير الروسي بمغادرة سلوفاكيا، بينما وصفت اللافتات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة "طوارئ نفطية" في ظل عدم وصول أي نفط روسي عبر أوكرانيا لمدة شهر. وقالت الحكومة الأوكرانية إن خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الروسي من روسيا إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا، تعرض للانقطاع جراء قصف روسي.



لكن فيكو اتهم القيادة الأوكرانية بمنع استئناف الإمدادات عمدا. وأعلن يوم الاثنين أن سلوفاكيا ستعلق الإمدادات الطارئة للكهرباء إلى جارتها، التي كانت قد هددت بذلك سابقا كـ"إجراء مضاد".

ومع ذلك، حتى يوم الثلاثاء، لم تُعلق الإمدادات الكهربائية بعد، وفقاً لما ذكره مشغل الشبكة السلوفاكية (سيبس) لوكالة (تي إيه إس آر) للأنباء.

وتتشارك سلوفاكيا والمجر مواقف مشابهة في النزاع الحالي بشأن الطاقة، إلا أنه بينما يؤكد الساسة السلوفاكيون مرة أخرى دعمهم الأساسي لجهود أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن المجر ترفض ذلك.