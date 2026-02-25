منظمة: إسرائيل مسئولة عن ثلثي قتلى الصحفيين بالعالم في 2025

وثقت "لجنة حماية الصحفيين" مقتل 129 صحفيا وعاملا بمجال الإعلام حول العالم خلال العام 2025، مبينةً أن إسرائيل تتحمل مسئولية ثلثي إجمالي الضحايا.

وقالت اللجنة الدولية في تقرير أصدرته الأربعاء: "قُتل عدد قياسي بلغ 129 صحفيا وصحفية وعاملا وعاملة في مجال الإعلام حول العالم في العام 2025".

وأضافت أن هذا العدد يمثل "رقما قياسيا يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت في جمع البيانات عام 1992".

وأوضحت أن "إسرائيل مسئولة عن ثلثي الإجمالي العالمي من الصحفيين القتلى"، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت "عمليات قتل مستهدفة للصحفيين والصحفيات يفوق ما ارتكبته أي قوة عسكرية حكومية أخرى على الإطلاق".

ولفتت اللجنة إلى أن "الغالبية العظمى من القتلى من الصحفيين الفلسطينيين والإعلاميين (سقطوا) في غزة".