توقعات بإجراء تصويت بشأن «بريكست» في البرلمان البريطاني اليوم

توقع مراقبون إجراء تصويت في البرلمان البريطاني في وقت لاحق اليوم الاثنين، على تعديلات أدخلت على اقتراح حكومي من الممكن أن يسمح بسلسلة من عمليات التصويت الاسترشادية بشأن بدائل لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي "البريكست".

ومن المقرر أن تجتمع ماي مع حكومتها صباح اليوم الاثنين، وسط تكهنات بتعرضها لضغوط متجددة لتقديم استقالتها من جانب أعضاء من حزب المحافظين الذي تترأسه، بعد أن طلبت من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي تأجيل خروج بلادها من الكتلة الاوروبية لفترة قصيرة.

وقد ماي باقتراح من المقرر مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين، بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقع التصويت على التعديلات التي من الممكن أن تسمح للنواب في مجلس العموم، بالسيطرة على العملية والتصويت على خطط بديلة.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 22 من أيار/مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

وفي حال لم تتم الموافقة على الاتفاق، فقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد البريكست حتى 12 من أبريل المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن تطلب ماي إجراء تصويت ثالث على اتفاق البريكست غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، على الرغم من رفض النواب للاتفاق مرتين بفارق كبير، ولكن هناك أيضا تكهنات بأنها من الممكن أن تلغي ذلك إذا واجهت هزيمة كبيرة أخرى.