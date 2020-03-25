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بالصور.. تعرف على المواعيد الجديدة للقطارات خلال أيام حظر التجوال

أحمد سعداوي
نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:11 م

أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديلات في جداول التشغيل لتعمل من السادسة صباحًا حتى السابعة مساءً، لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال.

وأكدت وزارة النقل في بيان، عدم تأثر رحلات القطارات النهارية، أما فيما يخص الرحلات الليلية المقرر قيامها أو وصولها في الفترة من الساعة 7 مساء وحتى السادسة صباحا، فقد تم تعديل تشغيل بعضها ليتم تشغيلها نهارا وفي التوقيتات المسموح بها، مع إلغاء الرحلات الفرعية التي كان من المقرر قيامها أو وصولها بعد الساعة 7 مساء.

تعرف على المواعيد الجديدة في الصور التالية..

 

 

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