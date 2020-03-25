قد يكون العزل المنزلي الذي فُرض على أغلب شعوب العالم وجعل العديد من الأشخاص يديرون أعمالهم من المنزل، نعمة لجيل الألفية الذي دائما يشكو من عدم القدرة على قضاء الوقت مع العائلة أو في المنزل؛ بسبب التزامات العمل وضغوط الحياة.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من الأشياء المقترحة لاستمتاع بفترة العزل المنزلي.

1- تنمية هواية القراءة:

إذا كنت قد تركت رواية في السابق بعد قراءة نصفها وأصبحت تؤجل العودة لها بسبب ضيق الوقت المتاح؛ فهذا هو أفضل وقت لاستكمالها. ابحث عن ركن مريح في منزلك وانغمس في رواياتك المفضلة.

2- إعادة ترتيب خزانة الملابس الخاصة بك:

هناك طريقة أخرى للاستفادة من فترة الحجر الصحي في المنزل، وهي إعادة ترتيب خزانة ملابسك وتنسيقها.

3- الحفاظ على صحتك:

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يلقون اللوم على جدول أعمالهم المزدحم بأنه السبب وراء عدم قدرتهم على ممارسة الرياضة، فهذا هو أفضل وقت للانتباه إلى صحتهم.

وفّر مساحة لأجهزة الألعاب الرياضية في منزلك، واحصل على روتين تمرين لنفسك والتزم به، فهناك العديد من التمارين التي يمكن القيام بها وأنت في منزلك، وهي فعّالة وممتعة.

4- قضاء بعض الوقت مع عائلتك:

نادرًا ما كنا نجد الوقت للجلوس والتحدث مع عائلتنا بسبب الانشغال في العمل. الآن، استفد إلى أقصى حد من وقتك واحصل على جلسة دردشة مع عائلتك، فإذا كان لديك حيوان أليف خذ وقتًا لإطعامه وتنظيفه؛ ما سيجعلك تشعر بالسعادة لفترة طويلة.

5- زراعة النباتات:

بالنسبة لأولئك الذين يحبون زراعة النباتات، هذا هو الوقت المثالي لرعايتها. ازرع شتلات جديدة وقم بتقليم نباتاتك في هذه الأيام، فتعتبر "البستنة" على الأرجح واحدة من أكثر الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر على الإطلاق.

6- حافظ على نظافة منزلك:

الحجر الصحي الذاتي هو أفضل وقت للاهتمام بالمنزل، فإذا كانت هناك زوايا وأشياء لم تتمكن من تنظيفها لفترة طويلة بسبب جدولك المزدحم، الآن حان الوقت للانتباه لها.