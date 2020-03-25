قال محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن لدى الإنتاج الحربي 3 مصانع وهي «18 و81 و45»؛ يوجد بها خطوط إنتاج لتلبية احتياجات السوق من المطهرات والكمامات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليني»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن لدى وزارة الإنتاج الحربي 18 منفذًا موجودة في عدة محافظات.

وأشار إلى أن سعر الكحول الإيثيلي 70%، 10جنيهات للـ 75 مللي، و 12.5 جنيه للـ 100 مللي، بالإضافة إلى تراوح سعر الهاند جيل من 7 إلى 84 جنيه، والمطهر بداية من 24 جنيه.

وأضاف أن سعر لتر الكلور، بالإضافة إلى ملمع الزجاج المطهر 12 جنيهًا لكل منهما، ويقدر سعري الشاور جيل ومنظف الأرضيات بـ 18 جنيهًا لكل منهما.

ولفت إلى أن كل المنتجات تباع بتكلفتها، دون أي زيادة او هامش ربح، مشيرًا إلى أن كمامة «N95» المعتمدة عالميًا والتي تباع في الأسواق ب150 جنيه، تطرح بسعر 12 جنيهًا.

وتابع: «نعمل على أن يصل خط الإنتاج إلى 1000 كمامة في اليوم»، مضيفًا أن منذ الإعلان عن مواجهة فيروس كورونا في مصر؛ عملت وزارة الإنتاج الحربي على سد احتياجات جزء كبيرًا من السوق المصري.

وكانت وزارة الإنتاج الحربي قد أعلنت عن إنتاج وطرح مطهرات ومهمات الحماية لمواجهة انتشار الميكروبات والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد، منذ أمس الثلاثاء، في جميع منافذ الإنتاج الحربي.